France/crues: un homme porté disparu et plan d'urgence pour Bordeaux

Un homme est porté disparu mercredi en France après avoir chaviré sur la Loire et l'eau continue de monter dans quatre départements de l'ouest de la France en vigilance rouge, avec un plan d'urgence pour Bordeaux (sud-ouest), la situation risquant de s'aggraver jeudi avec la tempête Pedro et de forts coefficients de marée.

Ailleurs en Europe, une femme de 69 ans est morte mercredi dans le centre de l'Espagne, quand sa voiture a été emportée par les eaux sur une route en contrebas d'un barrage, ont annoncé les secours de la région d'Estrémadure.Au Portugal, un couple de sexagénaires porté disparu depuis une semaine a été retrouvé mort dans sa voiture dans le nord, dans une zone qui avait été inondée par les intempéries qui ont frappé le pays ces dernières semaines, ont annoncé les autorités mercredi.En France à Saintes (sud-ouest), une partie du centre-ville aux abords du fleuve Charente est sous les eaux, ont constaté des journalistes de l'AFP."On est sur un phénomène d'une ampleur exceptionnelle (...) Ca fait maintenant 33 jours que la vigilance crue est activée" et "le phénomène va continuer à durer", a dit sur place le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre.Dans le Maine-et-Loire (Centre), un homme est porté disparu depuis mardi soir, après que son canoë a chaviré."Depuis le 1er janvier, il est tombé l'équivalent d'un hiver entier de précipitations, voire plus, sur la pointe bretonne, un large quart Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen", a annoncé Météo-France mercredi.En ajoutant que le pays enregistre sa plus longue période de précipitations depuis le début des mesures en 1959.Les pluies d'une nouvelle tempête, Pedro, se conjugueront jeudi à de forts coefficients de marée, perturbant l'écoulement de l'eau jusqu'à la mer, a souligné le service Vigicrues dans son bulletin de 16h.Des "débordements majeurs" sont attendus lors des prochaines pleines mers, "en particulier dans les secteurs de Bordeaux et de Libourne", dans le sud-ouest, précise Vigicrues.Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a activé le plan communal de sauvegarde de la ville, une première depuis la crue record des tempêtes de décembre 1999, qui pourrait être battue jeudi matin dans l'estuaire de la Gironde.Dans le cadre de ce plan, la commune a annulé certains marchés et d'autres manifestations prévues sur les quais de la Garonne, qui traverse la ville du sud au nord.Libourne, ville de 25.000 habitants à 30 km à l'est de Bordeaux, a également activé son plan communal de sauvegarde car elle s'attend à "dépasser le niveau de crues connu en 1999"A Angers (Ouest), la rivière Maine devrait dépasser jeudi le niveau de crue de 2000.imk-ame-ld-ban-laf/aro/cbn/pcl