Aucune consigne de vote pour ses électeurs et électrices

Au lendemain de ces élections municipales et communautaires à Saint-Pierre, et au regard des résultats du premier tour, c’est avec l’humilité que m’impose la confiance accordée par mes électrices et électeurs, que je tiens d’abord à adresser mes remerciements les plus sincères à toutes celles et à tous ceux qui nous ont fait confiance.

Je remercie chaleureusement la population saint-pierroise qui s’est déplacée pour accomplir le devoir démocratique.

Dans un contexte exigeant, chaque voix exprimée mérite considération et respect.

Je veux également saluer l’engagement de nos militants, de nos colistiers, ainsi que de toutes les personnes mobilisées à nos côtés tout au long de cette campagne. Leur présence sur le terrain, leur énergie, leur fidélité et leur conviction ont été précieuses. Leur mobilisation a porté notre parole avec dignité et sincérité.

Nous avons créé l’Union des Saint-Pierrois dès le premier tour afin de donner à Saint-Pierre toutes ses chances de changement.

Je regrette que mon appel à l’union depuis plus de deux ans n’ai trouvé écho chez tout le monde. Certains ont peut être envisagé le premier tour comme une primaire, offrant malheureusement des opportunités à la majorité en place. Gageons néanmoins que notre présence dans le débat démocratique a permis d’ouvrir une nouvelle voie.

Notre projet a été travaillé sur la base d’une consultation citoyenne et a tenu compte des enjeux majeurs de notre municipalité.

C’est avec fierté que je l’ai porté et que je poursuivrai le travail de terrain qui permettra de le défendre dans l’intérêt des Saint- Pierroises et des Saint-Pierrois, comme je le fais déjà depuis 4 ans.

Les résultats du premier tour ne me permettant pas d’avoir une voix déterminante pour toute négociation, avec l’humilité que m’impose la confiance accordée par les électrices et les électeurs et ma base militante, j’ai décidé de leur faire à mon tour confiance quant à leur choix du second tour.

La démocratie impose respect et liberté.