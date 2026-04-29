Audition de David Amiel sur le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de

Aujourd'hui, j'ai interrogé en audition M. David Amiel, ministre de l’action et des comptes publics, sur le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2025. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En effet, la ligne budgétaire unique (LBU), qui finance le logement, a été sous-consommée à hauteur de 64,5 millions d'euros en AE (représentant 24,6 % des crédits programmés) et de 57,4 millions d'euros en CP (soit 30,8 % des crédits programmés). Une telle baisse interroge, d'autant plus dans le contexte actuel où l'Union sociale de l'habitat en outre-mer a alerté d'une baisse très significative des notifications de LBU faites aux préfets pour l'année 2026.



De même, le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) a été sous-consommé à hauteur de 45,9 millions d'euros en AE (représentant 45 des crédits programmés) et de 29,5 millions d'euros en CP (soit 47 % des crédits programmés).

En effet, selon la Cour des comptes, il y a eu des redéploiements depuis les crédits dédiés à la LBU et au FEI, ainsi qu'au fonds de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, pour financer les dépenses imprévues en 2025 à Mayotte et à la Réunion.



Un tel redéploiement interroge, car financer la réponse aux crises en diminuant le soutien au logement et aux dépenses d'investissements des collectivités territoriales n'est pas acceptable, au vu des besoins structurellement élevés en infrastructures des territoires ultramarins.





