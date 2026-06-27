Autonomie : aujourd'hui la Corse, demain La Réunion ?

Grâce au renfort de La France insoumise et, du côté réunionnais, à l'appui des députés de Huguette Bello, le centre macroniste a obtenu de l'Assemblée nationale la validation de l'accession de la Corse à l'autonomie.

Pour La Réunion, tout est alarmant dans cette décision : les risques qu'elle fait peser sur notre avenir, la manière dont elle a été imposée et l'origine politique dont elle procède.



Le danger de voir La Réunion « râlée dans le train » de l'autonomie est bien réel.



Sans nous demander notre avis, Huguette Bello a, en mai 2022, initié le processus menant à l'autonomie, en signant « l'Appel de Fort-de-France » avec les présidents de collectivités antillaises. Ceux-ci y voient un premier pas vers l'autonomie et ne s'en cachent pas. Si Mme Bello est plus prudente, les députés de sa mouvance sont plus francs, tels M. Frédéric Maillot ou Mme Emeline K/Bidi. Celle-ci avait dit en 2022 sur « Réunion La Première » son souhait de voir La Réunion « changer de statut ». C'est clair.



La manière dont cette évolution a été imposée à la Corse est tout aussi préoccupante. La « consultation des maires » promise en amont a pris la forme d'un email envoyé le samedi à 18 heures, la veille de la Fête des Pères... À défaut de réponse le lendemain, la commune était présumée favorable ! C'est purement et simplement du forçage.



Quant à son origine, elle est tout aussi révélatrice. En 2022, le Gouvernement avait proposé d'« aller jusqu'à l'autonomie » pour calmer les émeutes qui agitaient l'île après le meurtre d'Ivan Colonna, lui-même meurtrier du préfet Claude Erignac en 1998. Promesse confirmée par Emmanuel Macron en 2023, annonçant une « autonomie dans la République ». En clair : l'État, sur le sujet de l'unité nationale, a cédé à la violence, comme il l'a fait en Nouvelle-Calédonie après les émeutes de mai 2024. Il cèdera donc encore !



Qui peut croire, dès lors, que La Réunion tirera son épingle du jeu, dans cet abandon général convenu entre les élites d'Outre-mer et le gouvernement parisien ?



L'autonomie de la Corse ouvre ainsi la voie à un détricotage en règle du tissu national : on se souvient que, dès les annonces d'Emmanuel Macron en 2023, les régions d'Aquitaine et de Bretagne s'étaient empressées de demander à leur tour l'autonomie.



La Polynésie est gouvernée par des indépendantistes, le Gouvernement veut « larguer » la Nouvelle-Calédonie malgré deux scrutins contraires, la Guyane met l'autonomie à son agenda, de même que la Martinique et la Guadeloupe, sans bien entendu demander l'avis des populations...



L'hypothèse d'une victoire présidentielle de LFI nous rapproche plus encore du « largage ».

Jean-Luc Mélenchon annonce l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et a d'ores et déjà promis l'autonomie aux DOM, dans un tourné-viré qui, en vérité, ne laisse aucun doute.



Ainsi, notre appartenance à la République et la marche vers l'Égalité réelle sont directement mises en danger par la tenaille Macron-Mélenchon. À leurs yeux, nous demeurons donc des Français entièrement à part, et non des Français à part entière ; et si cela continue, nous ne serons plus français du tout, car l'autonomie n'est jamais que le premier pas vers l'indépendance.



C'est ce système et cette complicité qu'il nous appartient aujourd'hui de briser, si nous voulons demeurer des Réunionnais, Français de l'océan Indien.

Sandrine Aho-Nienne

Présidente fédération départementale LR de La Réunion