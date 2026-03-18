AVAAE s'apprête à saisir le tribunal administratif afin d’obtenir réparation du préjudice subi lié à l’attribution des aides à la pêche

L’associationAssociation des victimes de l'allocation des aides européennes a été créée en 2018 par un groupe de pêcheurs réunionnais qui pointaient du doigt des dysfonctionnements dans le processus d’octroi des aides européennes liées à la pêche, en particulier le PCS – plan de compensation des surcoûts – soit le volet "aide au fonctionnement" du FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche) (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Seuls les membres de l'ARIPA (Association Réunionnaise Interprofessionnelle de la Pêche et de l’Aquaculture) pouvaient recevoir ces aides provenant pourtant de l'Etat : c'est l'ARIPA qui gérait elle- même l'octroi des aides à ses membres. L’association AVAAE avait dénoncé un mécanisme d’attribution anticoncurrentiel, reposant sur un verrouillage total de la filière au profit de quelques gros opérateurs locaux et ayant pour conséquence la mise à l’écart de la majorité des petits pêcheurs refusant d’être spoliés et de participer à une entente illégale.

En 2022, à la suite de la saisine par l’AVAAE de l’Autorité de la Concurrence, cette dernière avait sanctionné l’ARIPA et l’avait condamnée à une amende 60 000 €. L’interprofession condamnée n’avait pas contesté les faits reprochés "d’entente entre ses membres sur la fixation des prix de vente du poisson et le contrôle de la production et des débouchés".

Cette décision de l’Autorité de la Concurrence a conduit l'Etat à modifier le dispositif d'octroi d'aides en permettant à la Région d'octroyer les aides en cause aux opérateurs éligibles, comme dans tous les autres départements ultramarins.

Il convient désormais de réparer le grave préjudice subi par les pêcheurs ayant refusé de participer au système illégal de l'ARIPA : l'AVAAE et ses membres, conseillés par Maître Dugoujon, ont initié en 2025 un processus de réparation auprès de l’Etat et de l’ARIPA. La première étape de ce processus consistant en l’ouverture d’une démarche amiable avec les entités concernées n’a pas abouti.

Aussi, l'AVAAE a décidé d'aller au bout de sa démarche et de saisir sous peu le Tribunal Administratif de la Réunion dans le but d’obtenir réparation pour le compte de ses membres, qui ont tous subi un préjudice financier mais aussi moral, certains ayant tout perdu et été contraint d'abandonner leur activité professionnelle.

AVAAE – Association des Victimes de l'Allocation des Aides Européennes