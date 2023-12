Aujourd’hui, comme partout dans La Réunion, les Portoises et les Portois autour d’un partage marmite et au son du Maloya célèbrent le 20 desanm. Chaque année, c’est devenu un moment incontournable (photo : sly/www.imazpress.com)

Cet acquis impulsé par le mouvement populaire dont le PCR a grandement pris part. Les Portoises et Portois ont su s’approprier, transmettre et populariser dans les quartiers, dans la ville et dans leur famille.

Ces espaces de liberté conquis permettent aussi de maintenir la flamme d’être fier de vivre en Réyoné, et "EN DALONAZ" comme le disait si bien notre regretté camarade Lulu.

Aujourd’hui, après ce long combat, nous sommes heureux de fêter ce 40e anniversaire de la commémoration de l’abolition de l’esclavage à La Réunion qui honore nos ancêtres, libère des souffrances et brise le silence entretenu par les conservateurs.

Bon 20 DESANM, bonn fèt kaf zot tout.

Section PCR Le PORT