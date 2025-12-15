Budget de la Sécu : lettre ouverte aux députés de La Réunion ayant voté pour ou s’étant abstenus

Dans un courrier adressé aux députés Philippe Naillet, Frédéric Maillot et Emeline Kbidi, l’Union Départementale Force Ouvrière (UD-FO) leur demande solennellement de voter contre la version définitive du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) qui sera soumise le 16 décembre prochain.

Alors que nous célébrons cette année les 80 ans de la Sécurité sociale, ce budget remet profondément en cause son principe fondateur : "chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins". Les 4 milliards d’euros de coupes prévues dans les services de santé entraîneront inévitablement des conséquences dramatiques pour la population Réunionnaise.

Dans une situation où notre hôpital public est malade (déficit de plus de 30 millions d’euros, urgences surchargées, personnels en souffrance...) il est impossible de voter pour un tel budget.

En votant pour, ou en vous abstenant sur un tel budget, vous cautionneriez une attaque en règle contre les malades chroniques, les accidentés du travail et, plus largement, contre toutes celles et ceux qui dépendent quotidiennement de notre système de soins. Vous cautionnerez la baisse de l’accès aux soins et la dégradation des conditions de travail des personnels.

La multiplication des mesures de restriction fragilisera encore davantage l’accès aux soins et conduira à un recul sans précédent de la prise en charge de la population.

Dans l’intérêt des assurés, des patients et des professionnels de santé, nous vous appelons à rejeter ce budget. Pas un vote pour, pas une abstention ne doit venir valider ce PLFSS mortifère, néfaste tant pour les personnels de santé que pour l’ensemble de la population.



Jean Paul Paquiry, Secrétaire Général UD-FO