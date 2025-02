Budget inacceptable, censure inévitable

Il a été martelé aux Français que seul compte le fait d’avoir un budget, peu importe son contenu. Cette douce musique, répétée à l’envi, aura en partie eu les effets escomptés. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Je m’inscris en faux. Jamais je ne me complairai dans l’idée d’accepter un budget au rabais. Jamais je n’accepterai de voter en faveur du budget le plus austéritaire de la Ve République.

Comme chaque année depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, un coup de rabot est porté à nos écoles, à nos hôpitaux et à nos territoires ultramarins.

Le désengagement de l’Etat est général, avec des conséquences dramatiques sur la vie de nos concitoyens. Alors que la crise du logement frappe l’ensemble du territoire, et particulièrement La Réunion, ce sont 1,6 milliards d’euros en moins qui y seront consacrés en 2025. Alors que les enseignants sont dévalués et que les établissements scolaires n’ont plus aucun moyen, ce sont 200 millions d’euros en moins dans le budget de l’éducation nationale cette année. Alors que le taux de chômage se maintient à un niveau indécent dans notre territoire, ce sont des milliers de contrats aidés en moins pour les collectivités territoriales et les associations.

À l’automne dernier, la gauche était parvenue à faire adopter de nombreux amendements permettant d’offrir aux Français le budget dont ils avaient besoin. Ce passage en force gouvernemental nous interdit de défendre une nouvelle fois toute amélioration de la loi

de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale alors même que tous les acteurs de terrain comptent sur nous pour faire valoir leurs intérêts.

Le Premier ministre ayant fait usage de l’article 49-3 de la Constitution et le vote nous ayant été confisqué, la seule occasion pour nous d’exprimer notre désaccord est bien de voter la motion de censure.

Par soi-disant responsabilité, certains se sont enfermés dans une forme de masochisme aveugle. Je ne peux m’y résoudre. L’esprit de responsabilité qui est le mien m’oblige à user de tous les outils constitutionnels à ma disposition chaque fois que le Parlement est piétiné.

J’ai voté la censure. Et je la voterai à chaque fois que le gouvernement m’empêchera d’exercer la fonction pour laquelle les Réunionnaises et Réunionnais m’ont élue. Il en va de le survie de notre démocratie et de notre système représentatif.

Emmanuel Macron et François Bayrou ne peuvent pas gouverner seuls contre tous. L’autocratie s’engouffre de manière insidieuse, à nous d’y faire obstacle.