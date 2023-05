M.Marodon était un grand passionné de sport automobile, et je l’ai côtoyé quand j’ai siégé au Conseil du Grand Port Réunion. Au nom de l’ensemble des élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, je vous présente nos sincères condoléances et exprime toute notre sympathie à sa famille et ses proches dans ces moments difficiles. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Bernard Picoardo, Président de la CMA