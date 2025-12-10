Six milliards d'euros d’économie sur la santé, une hausse du prix des mutuelles de 1 milliard, une limitation à 1 mois des arrêts de travail ou encore 500 millions d'euros d’économies sur les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète : voilà la réalité du PLFSS voté à l'Assemblée (Photo : sly/www.imazpress.com)

C'est un budget qui contient de nombreuses horreurs, c'est un budget qui consiste à toujours faire payer les malades sur le dos de la Sécurité sociale et à faire des cadeaux aux plus riches et aux multinationales. Le rejeter c'était ne pas céder au chantage du gouvernement et à sa propagande. Non il n'y a aucune avancée ni concession dans ce budget. La loi spéciale aurait reconduit à l'identique le budget de l'an dernier, dont la LODEOM, sans les coupes initiales.

Voter contre ce budget c'était sauver les Outre-mer d'un gouvernement qui les méprise et maintenant leur fait du chantage. C'était sauver La Réunion d'un budget de la Sécurité sociale moins disant par rapport à l'an dernier et qui ne prend pas en compte les besoins grandissants de notre population : sur la santé, sur les retraites, sur l'emploi.

Ce dont nous avons besoin c'est d'un changement radical de politique et d'attitude pour les Outre-mer. Ce dont nous avons besoin c'est que les résultats des élections soient respectées dans notre pays. Ce dont nous avons besoin c'est de justice sociale et fiscale.

Perceval Gaillard