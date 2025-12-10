Six milliards d'euros d’économie sur la santé, une hausse du prix des mutuelles de 1 milliard, une limitation à 1 mois des arrêts de travail ou encore 500 millions d'euros d’économies sur les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète : voilà la réalité du PLFSS voté à l'Assemblée (Photo : sly/www.imazpress.com)
C'est un budget qui contient de nombreuses horreurs, c'est un budget qui consiste à toujours faire payer les malades sur le dos de la Sécurité sociale et à faire des cadeaux aux plus riches et aux multinationales. Le rejeter c'était ne pas céder au chantage du gouvernement et à sa propagande. Non il n'y a aucune avancée ni concession dans ce budget. La loi spéciale aurait reconduit à l'identique le budget de l'an dernier, dont la LODEOM, sans les coupes initiales.
Voter contre ce budget c'était sauver les Outre-mer d'un gouvernement qui les méprise et maintenant leur fait du chantage. C'était sauver La Réunion d'un budget de la Sécurité sociale moins disant par rapport à l'an dernier et qui ne prend pas en compte les besoins grandissants de notre population : sur la santé, sur les retraites, sur l'emploi.
Ce dont nous avons besoin c'est d'un changement radical de politique et d'attitude pour les Outre-mer. Ce dont nous avons besoin c'est que les résultats des élections soient respectées dans notre pays. Ce dont nous avons besoin c'est de justice sociale et fiscale.
Perceval Gaillard
"Maison des horreurs ", c'est le vocable utilisé depuis quelques jours par Marine Le Pen, aujourd'hui plagié par notre député. Il est vrai RN et LFI mêmes combats, les 2 parties main dans la main pour nous garder sous le joug de la misère. Vous voilà contre le report de l'âge de la retraite, pour l'année blanche, pour le doublement de la franchise médicale.....Enfin on découvre votre vrai visage.