La Fondation pour le Logement (ex Fondation Abbé Pierre) fait campagne pour que les candidats aux municipales placent les questions liées au logement au cœur du débat public et se saisissent pleinement de leur responsabilité et des pouvoirs de Maire (Photo : rb/www.imazpress.com)

M. Hoarau, Directeur de l’Agence Réunion Outre-mer, explicite les motivations et modalités du programme envoyé aux candidats aux municipales cette semaine par la Fondation pour le Logement.

Des leviers activables et adaptables selon les réalités de chaque commune sont proposés pour mieux prévenir et accompagner le sans-abrisme, résorber la crise du logement et réduire l’habitat indigne.

"En tant que représentant de la société civile, le rôle de la Fondation est bien de dire ce que nous voyons du terrain, et à partir de là, de produire des préconisations et de la vision au service d’une société apaisée aujourd’hui et demain ! Au travers de ce programme, notre souhait est que chaque maire nouvellement élu s’en saisissent pour prendre pleinement la mesure des enjeux logement/hébergement et plus largement solidarité sur leur territoire. Et nous défendons la vision qu’une société qui va bien est une société qui prend soin de ses plus fragiles. Donc on est là pour remettre ces éléments-là au cœur des débats dans l'ensemble des municipalités."

L’inaction sociale coûte plus cher à la société que la solidarité.

En tant qu’acteur de la solidarité - avec d’autres - nous sommes partenaires des collectivités et intercommunalités pour structurer l’aménagement du territoire dans une vision long terme,

Ce qui est préoccupant, c’est que les situations exceptionnelles se banalisent.

Le sans-abrisme est le symptôme d’une crise du logement plus aigüe encore.

Le logement ne fait pas tout, mais c’est le préalable à tout,

Les maires ont certains pouvoirs pour agir sur le quotidien, le logement est un axe déterminant pour le pouvoir d’achat d’une partie, mais aussi et surtout pour une société apaisée pour tous.

Retrouvez ici le programme.