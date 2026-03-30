Carburants à La Réunion : jusqu’à quand allons-nous subir ?

Encore une fois, les Réunionnais vont payer. Derrière les chiffres, derrière les mécanismes techniques, derrière les explications sur les marchés internationaux… il y a une réalité simple : ce sont toujours les mêmes qui encaissent et les mêmes qui payent ! (Photo Photo RB/imazpress.com)

Le contexte international est utilisé comme alibi

À chaque grand conflit nous subissons des hausses de produits et quand tout s'apaise nous ne profitons que rarement de baisses ! C'est toujours dans un sens !

On nous parle de tensions au Moyen-Orient, de hausse des cotations et de mécanismes automatiques.

Une explication facile et lointaine !

Mais une autre question se pose :

• Le contexte international est-il devenu l’excuse parfaite pour justifier l’inaction locale ? Car enfin, ce n’est pas la première crise. Et pourtant, rien ne change structurellement. On nous annonce les prix à l’avance. On explique. On détaille. On justifie.

Mais pendant ce temps-là :

• Les familles comptent chaque euro

• Les travailleurs roulent par obligation et voient leur pouvoir d’achat s’effondrer… Et après la hausse du carburant, d’autres prix vont augmenter en cascade ?

Informer ne suffit pas. Gouverner, c’est protéger. Une double peine pour les Réunionnais

À La Réunion, la situation est différente :

• Pas d’alternative réelle à la voiture

• Des distances importantes

• Un coût de la vie déjà élevé

• Une situation de monopole de l’importateur de carburants…

Chaque hausse ici est plus violente qu’ailleurs.

Et pourtant, la réponse reste la même : on subit, on explique… et on demande aux gens de comprendre.

- Un système à bout de souffle -

On nous dit :

• Marges encadrées

• Système régulé

• Pas d’effet d’aubaine

Mais alors une question simple : - si tout est sous contrôle… pourquoi les Réunionnais sont toujours en difficulté ? Parce que ce modèle est devenu : dépendant, de plus en plus vulnérable et incapable de protéger !

• Et nos parlementaires dans tout ça ?

C’est une question que beaucoup se posent. On les voit très présents lors des élections locales, se battre pour des mandats municipaux. Mais au niveau national ? S’ils se battaient autant …

• Pour des propositions fortes pour protéger les outre-mer face aux crises énergétiques ? Où sont les batailles pour adapter les mécanismes nationaux à nos réalités insulaires ? Où sont les résultats concrets pour le pouvoir d’achat des Réunionnais ?

Être parlementaire, ce n’est pas commenter la politique locale. C’est défendre un territoire là où les décisions se prennent.

Les Réunionnais n’attendent pas des postures. Ils attendent des actes.

- Ce qui manque : du courage politique -

Il ne suffit plus d’accompagner les hausses. Il faut les combattre.

Cela passe par :

• Des mesures fortes de protection du pouvoir d’achat

• Une stratégie énergétique adaptée à La Réunion

• Des décisions pensées pour un territoire insulaire

• Une vraie défense de nos intérêts à Paris

On ne peut pas continuer à gérer l’exception réunionnaise avec des réponses standard.

Les Réunionnais ne veulent plus être les otages des crises mondiales ni payer, encore et toujours, les conséquences de décisions prises à des milliers de kilomètres. On leur répète qu’il n’y a pas d’alternative, alors qu’ils luttent simplement pour boucler leurs fins de mois. Quant aux professionnels, on leur promet des aides qui arrivent toujours trop tard, bien après que les charges - elles - aient été prélevées sans le moindre délai. Résultat : on les laisse s’épuiser, parfois jusqu’à l’exsanguination.

Il y a toujours des choix politiques. Et l’un d’eux serait de réduire la taxe régionale sur les carburants. Avec près de 4 millions d’euros supplémentaires attendus grâce à cette hausse, la Région peut agir sans perte fiscale. Baisser cette taxe, ce serait assumer ses responsabilités et freiner immédiatement l’explosion des prix.

Mais finalement, ce débat dépasse le carburant… C’est une question de modèle, de responsabilité et de respect. La Réunion mérite mieux que des ajustements mensuels. Elle mérite des élus qui agissent, ici et à Paris ! Elle mérite une vision qui, actuellement, semble bien obscure !



Jean Gaël Anda Sita

