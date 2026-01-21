Chagos : le PLR dénonce Trump et sa volonté de maintenir l’ordre colonial et impérialiste dans l’océan Indien

Le PLR dénonce avec la plus grande fermeté les déclarations de Donald Trump et, au-delà, le système impérialiste qu’elles incarnent.

Trump vient de qualifier d’"acte d’une grande stupidité" la cession des îles Chagos à la République de Maurice. Il a aussi déclaré : "Le fait que le Royaume-Uni abandonne une terre extrêmement importante s’ajoute à une très longue liste de raisons de sécurité nationale pour lesquelles le Groenland doit être acquis".

Ces déclarations de Trump sur l’archipel des Chagos constituent une affirmation brutale de l’ordre impérialiste et colonial que les États-Unis, entendent maintenir dans l’océan Indien contre la volonté des peuples.

En niant les droits souverains de Maurice sur l’archipel des Chagos, Donald Trump foule ouvertement aux pieds le droit international, les décisions de la Cour internationale de Justice et les résolutions des Nations unies. Il réaffirme une logique coloniale archaïque selon laquelle les grandes puissances s’arrogent le droit de découper le monde et de militariser des territoires au nom de leurs seuls intérêts stratégiques.

L’expulsion du peuple chagossien de sa terre, pour permettre l’installation d’une base militaire américaine, a été un crime colonial. Elle s’inscrit dans une longue histoire de violences impérialistes dans l’océan Indien : esclavage, engagisme, déportations. Les Chagos ne sont pas une anomalie : ils sont le symbole vivant de la continuité coloniale sous couvert de domination militaire.

Les propos de Trump montrent sa volonté que l’océan Indien demeure un espace occupé militairement et soumis aux intérêts géopolitiques.

Les peuples de l’océan Indien – à Maurice, aux Comores, à Madagascar, aux Seychelles et à La Réunion – partagent une histoire commune et une même exigence de justice. La question des Chagos concerne l’ensemble de la région : elle pose celle de la militarisation de nos espaces.

L’océan Indien ne doit pas être une zone militaire mais une zone de paix

Le PLR rejette en bloc cette vision impérialiste et appelle à une mobilisation régionale des peuples et des forces progressistes de l’océan Indien.

La restitution de l’archipel des Chagos à la République de Maurice, le droit au retour et à la réparation pour le peuple chagossien, ainsi que la démilitarisation de la région océan Indien sont des exigences légitimes, conformes au droit international et aux principes fondamentaux de justice et de dignité.

Pour La Réunion