Chers bachelières et bacheliers, votre succès marque une étape importante de votre vie

Ce diplôme est bien plus qu’une réussite scolaire : il est le fruit de votre travail et de votre persévérance. Il récompense également le soutien de vos familles, de vos enseignants et de tous ceux qui vous ont accompagnés sur ce chemin. Je tiens à vous adresser, au nom de la Région Réunion et en mon nom personnel, mes plus chaleureuses félicitations ! (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La Région Réunion a fait de l’éducation, de la formation et de la réussite de nos lycéens une priorité.

Vous offrir les meilleures conditions d’apprentissage, vous accompagner dans

la grande diversité de vos parcours, construire des établissements modernes et adaptés aux nouveaux enjeux de notre époque : tels sont les engagements que nous portons avec détermination, convaincus que l’éducation demeure le plus sûr des chemins vers l’émancipation et l’égalité des chances.

Pour beaucoup d’entre vous, une nouvelle aventure commence désormais : celle des

études supérieures. Là encore, la Région sera à vos côtés. Parce que nous savons que les ambitions ne doivent jamais être freinées par les obstacles, nous continuerons à vous accompagner pour vous permettre de poursuivre votre parcours dans les meilleures conditions, à La Réunion comme ailleurs.

Nous garderons sur vous un œil attentif et bienveillant. Je vous souhaite d’oser, encore et toujours, de découvrir, d’apprendre, de vous dépasser et de rester fidèles à vos rêves. La Réunion a besoin de vous et de la diversité de vos talents."