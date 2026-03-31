Choc pétrolier à La Réunion, l’heure des responsabilités

Les conflits actuels au Moyen-Orient ont des conséquences sur les marchés mondiaux des hydrocarbures. Nous assistons, impuissants par manque de préparation, à la flambée des cours mondiaux du pétrole et du gaz avec des conséquences en cascade sur notre économie. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Nous allons en effet subir d'une part, une hausse dès ce 1er avril, sur les tarifs à la pompe comme annoncé par la préfecture de La Réunion. Dans un second temps, ces hausses vont surenchérir les tarifs d’un large panel de produits issus de la pétrochimie dont les plastiques et les engrais et finalement les céréales et les produits alimentaires.

Face à cette crise d'ampleur qui s’annonce, nous appelons à une mobilisation collective et responsable de l'ensemble des acteurs locaux.

La protection du pouvoir d’achat des familles est une priorité.

Si nous saluons le déblocage des aides de l’État pour les entreprises, nous proposons que des dispositifs d’urgence soient activés pour les familles, pour les salariés. Cet effort doit également être porté par les pétroliers et leurs représentants aux bénéfices confortables qui ne peuvent assister à la dégradation de notre économie locale sans agir. Comme pendant la crise Covid, nous encourageons nos entreprises à favoriser le télétravail pour limiter les déplacements des salariés et préserver leur pouvoir d’achat.

Les collectivités locales pourront également être dans la contribution à l’effort en faveur des familles.

Concernant les mobilités, c'est le moment d'opérer la bascule en accélérant notre politique de transport en commun qui traîne depuis de trop nombreuses années. Nous encourageons les autorités de transport compétentes à proposer des solutions d'urgence pour inciter à l'utilisation des bus, covoiturage et vélo pour les mois à venir. Beaucoup sont en effet prêts à déposer leur voitures pour les 5 derniers kilomètres, si une offre de qualité le permet.

Nous appelons à ce que les entreprises de transports publics puissent bénéficier pleinement du dispositif de soutien actionné par l’État.

Nous attendons une action forte de notre territoire. Cette énième crise après la Covid doit nous inscrire dans un autre projet, maintenant, sans attendre la prochaine pour protéger nos familles et soutenir nos acteurs économiques face à la crise économique, sociale et écologique qui nous attend.

Nous ne pouvons pas continuellement réagir sans être dans l’anticipation.

Ericka BAREIGTS

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste