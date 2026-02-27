Collège Auguste-Lacaussade : la commune mobilisée pour le maintien des moyens éducatifs et le classement en REP +

La commune de Salazie a été informée de la suppression de deux postes d’enseignants au collège Auguste-Lacaussade pour la prochaine rentrée scolaire (Photo www.imazpress.com)

Cette décision suscite une légitime inquiétude parmi les familles, les élèves et l’ensemble de la communauté éducative. Dans un territoire marqué par son enclavement et par des réalités sociales spécifiques, la stabilité des équipes pédagogiques constitue un facteur déterminant de réussite scolaire et d’égalité des chances.

Si les services de l’Éducation na toonale indiquent que le volume d’heures d’enseignement serait maintenu, la réorganisation envisagée, reposant notamment sur des enseignants partagés entre plusieurs établissements, fait craindre une fragilisation de la continuité pédagogique et du suivi individualisé des élèves.

Face à cette situatioon, la Commune de Salazie a saisi le Ministre de l’Éducation na onale afin de demander :

• le maintien des deux postes d’enseignants concernés ;

• l’ouverture d’une réflexion sur le classement du territoire de Salazie en réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+), au regard des enjeux sociaux, territoriaux et éducatifs propres à notre commune.

La collectivité réaffirme son a achement au service public d’éduca on et à la réussite de tous les élèves. Elle demeurera pleinement mobilisée, aux côtés des équipes éducatives et des familles, pour défendre des conditions d’enseignement adaptées aux besoins du territoire.



