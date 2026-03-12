Comité de soutien à Frédéric Maillot : déjà plus de 3.000 signatures

À quelques jours du premier tour des élections municipales, la dynamique autour de la liste "Sainte-Suzanne, Terre de Progrès" conduite par Frédéric Maillot, ne cesse de s’amplifier (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En tant que Présidente du comité de soutien, je suis fière d’annoncer aujourd’hui que plus de 3.000 habitantes et habitants de Sainte-Suzanne ont déjà signé l’appel de soutien à la candidature de Frédéric Maillot.

Ces milliers de signatures traduisent une réalité très claire : un élan populaire est en train de se lever dans toute la commune. Dans les quartiers, dans les hauts, lors des rencontres citoyennes, des réunions-cafés et des meetings, la population exprime leur volonté de voir Sainte-Suzanne continuer à avancer dans l’unité, le progrès et la justice sociale.

Cette mobilisation est aussi le fruit du travail remarquable des militants, des colistiers et des zarboutans, qui chaque jour vont à la rencontre de la population pour porter un projet sérieux, ambitieux et profondément ancré dans la réalité de notre commune.

Ces 3.000 signatures ne sont pas seulement un chiffre, elles représentent un engagement et un appel au rassemblement.

La dynamique est là. J’invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent un avenir durable et solidaire pour Sainte-Suzanne à se mobiliser et à rejoindre cet élan populaire.

Le combat continue !

Leila Langenier

Électrice de Sainte-Suzanne,

Présidente du comité de soutien

Frédéric Maillot – "Sainte-Suzanne, Terre de Progrès"