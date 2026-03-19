Communiqué de soutien à Pierrick Robert

Je tiens à apporter mon soutien à Pierrick Robert, président de la CCIR engagé dans les élections municipales à Saint-Leu. En tant que président de cette instance, il a toujours œuvré avec détermination pour le développement économique de notre territoire (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Par son engagement constant, il porte des projets essentiels pour nos entreprises locales, dans un contexte qui exige vision, responsabilité et efficacité.

J’assume pleinement mon soutien personnel à son engagement en tant que colistier.

Je forme le vœu qu’il puisse poursuivre son action au service des Réunionnais, notamment en étant élu à Saint-Leu, afin de défendre avec force et constance les intérêts économiques locaux.

Dans cette période, je reste attaché à ce que les enjeux économiques demeurent au cœur des priorités, au-delà des clivages, avec une exigence commune : le développement et l’attractivité de notre territoire et particulièrement de Saint Leu.