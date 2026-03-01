Condamnation de toute escalade militaire et toute attaque visant des civils

La fédération réunionnaise du Parti socialiste exprime sa profonde inquiétude face à la nouvelle flambée de violence au Moyen‐Orient. Attachée au respect du droit international et à la primauté de la paix, notre fédération condamne fermement toute escalade militaire et toute attaque visant des civils. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Les bombardements et la riposte des derniers jours ont mis en danger des populations entières. Les droits humains doivent être respectés partout et par tous. Les belligérants doivent revenir à la table des négociations au plus vite afin d’éviter une conflagration régionale.

La communauté internationale, notamment l’Union européenne et la France, doit agir pour favoriser la désescalade et la reprise d’un dialogue diplomatique.

Nous demandons la protection des populations civiles et l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire. Les organisations internationales doivent pouvoir accéder aux zones touchées et porter assistance aux victimes, comme l’exigent les conventions de Genève.

Enfin nous exprimons notre solidarité envers toutes les familles, en Israël, en Iran, au Liban et ailleurs qui subissent les conséquences de cette violence. Nos pensées vont également à nos compatriotes de confession juive et musulmane affectés par ces évènements.

Plus que jamais, la Fédération réunionnaise du Parti socialiste réaffirme son attachement à la paix, à la justice et aux droits humains.

Nous invitons l’ensemble des acteurs politiques et des citoyen·ne·s à se mobiliser pour soutenir une solution pacifique et durable, seule capable de garantir la sécurité et la dignité des peuples du Moyen‐Orient.

Ericka BAREIGTS

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste