Aides à domicile à La Réunion : une situation critique ignorée

La CFTC Santé Sociaux Réunion, section Aide à Domicile tire aujourd’hui la sonnette d’alarme face à une situation devenue intenable. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com

Les aides à domicile, indispensables au maintien à domicile des personnes âgées et vulnérables, sont désormais contraintes d’exercer leur métier à perte. En cause : la hausse continue du coût du carburant, alors même qu’elles utilisent quotidiennement leur véhicule personnel pour assurer leurs missions.

- Des conséquences immédiates -

Une précarisation croissante des professionnelles

Un épuisement général du secteur

Un risque réel de rupture des prises en charge à domicile

À ce jour, aucune réponse concrète n’a été apportée malgré l’urgence.

- Nos revendications sont claires -

La mise en place immédiate d’une aide exceptionnelle carburant dédiée aux aides à domicile, pour garantir la continuité du service et soutenir ces professionnelles en première ligne.

Nous avertissons solennellement :

Sans réponse rapide des autorités, la CFTC Santé Sociaux Réunion – Section Aide à Domicile déposera un préavis de grève dans les prochains jours.

D’autres actions pourront être engagées pour faire entendre cette situation critique.

Ce combat est celui de la dignité des professionnelles, mais aussi de la protection des publics les plus fragiles.

Nous refusons que celles et ceux qui prennent soin de nos aînés soient laissés seuls face à cette crise.

Le temps des alertes est passé. Place aux décisions.