J’apprends le décès d’Hugues Salvan, ancien maire de Saint-Philippe et ancien conseiller général. Au-delà de nos sensibilité politiques différentes, je tiens à saluer sa mémoire et son engagement pour la chose publique dans ses différents mandats électifs. En ces circonstances, j’adresse mes condoléances à ses proches et à tous ceux qui l’ont accompagné tout au long de son parcours. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)