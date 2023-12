Condoléances suite au décès de Hugues Salvan

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Monsieur Hugues Salvan. Ancien Maire et Conseiller général de Saint-Philippe, il portait un vrai amour à sa Ville. Sur sa demande, nous avons œuvré ensemble pour le rapprochement de la commune de Saint-Philippe avec la CCSUD en 2008 puis, en suite logique, à l’adhésion à la CASUD le 1er janvier 2010. Saint-Philippe qui était alors encore rattachée à la CIVIS par le Syndicat Mixte de coopération du Sud durant cette période de deux ans. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

D’Hugues Salvan, je retiens avant tout un homme ancré dans son territoire, attaché à sa ville et qui n’a eu de cesse de défendre les intérêts du Sud Sauvage.



En tant qu’enseignant, il avait fait de son métier une vocation qui lui permettait de transmettre le savoir à la nouvelle génération.



A sa famille, notamment à sa femme Michèle et à ses fils Frédéric et Grégory, à tous ses proches, aux habitants de Saint-Philippe, dont la majorité l’a fait maire 4 fois (en 1989, 1995, 2001 et 2008) durant 20 ans, je tiens à leur présenter mes plus sincères condoléances et je veux également leur témoigner de ma profonde sympathie.