Contre la violence d'Etat et l'impunité

L’Union des Femmes Réunionnaises exprime sa colère et sa solidarité face aux exactions commises par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) aux États-Unis, à Minneapolis lors d’opérations fédérales, symboles d’un système de répression raciste et déshumanisant.

Cette violence institutionnelle à l'égard des enfants et des femmes n’est pas acceptable ! Ces rafles violentes et parfois meurtrières, ces camps de détention qui fleurissent au quatre coins du pays ne sont pas sans rappeler les heures les plus sombre de l’histoire occidentale.

Nous pensons au petit Liam, gravement exposé à la défaillance des institutions censées protéger les plus vulnérables. L’Ufr rappelle avec force que l’enfance reste en danger lorsque l’État renonce à sa responsabilité première : protéger.

Nous pensons à Renee Good cette femme assassinée par l’ICE.

Après l’assassinat de Renee Good, vient d’être commis celui d’Alex Pretti, infirmier. Travailleur du soin, Alex Pretti a été assassiné par les forces de l’ICE alors qu’il intervenait pour protéger une femme.

Aux États-Unis de Trump, à Minneapolis les logiques de déshumanisation, de racisme institutionnel, de crime d’Etat et d’impunité, sont à l’œuvre.

L’Union des Femmes Réunionnaises exige la vérité et la justice pour les victimes et soutient les forces progressistes américaines qui demandent la fin des politiques sécuritaires violentes commandées par Trump. Elle alerte sur la montée des mouvements fascistes et populistes, et sur les conséquences désastreuses et inhumaines qu’elle a engendrées dans l’Histoire.

Le 25 janvier 2026.

