Courrier à l'attention du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Monsieur le Ministre, l’escalade de la guerre déclenchée par Donald Trump et Benyamin Netanyahou au Moyen-Orient a provoqué une flambée du prix des carburants déjà visible dans l’hexagone, et dont les conséquences vont se faire sentir prochainement sur notre territoire pour les automobilistes, les acteurs économiques et le monde agricole. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Comme vous le savez, à La Réunion, la Préfecture fixe les prix maximums pour la vente des carburants, essence et gazole, chaque début de mois selon la composition suivante : coût du fret assurance, fiscalité et frais divers.

Dans le détail, le coût fret assurance correspond à la valeur d’achat du carburant à Singapour dont le prix varie en fonction de la parité euro/dollar plus le coût du transport par bateau.

Par ailleurs, la fiscalité, part qui revient à l’État et à La Région, est composée de l’octroi de mer, de la taxe spéciale sur la consommation, du certificat d’économie, qui finance les actions en faveur du développement durable, et de la taxe de l’Union européenne qui ne concerne que le sans plomb.

Enfin, les frais divers sont composés des frais de passage au Grand port maritime par la Société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP), qui importe les carburants, et des marges des stations-services.

Dans ce contexte, la géographie et l’aménagement de notre île rend malheureusement encore indispensable l’usage de la voiture pour travailler, déposer les enfants à l’école, étudier, faire ses courses.

Dès lors, une augmentation du prix des carburants au-delà d’un prix soutenable, reviendrait à asphyxier l’économie réunionnaise et à frapper davantage le pouvoir d’achat des ménages qui pâtit déjà de la vie chère, du chômage, ainsi que du surendettement.



C’est pourquoi, face au choc pétrolier que vous avez annoncé, je vous demanderais donc, Monsieur le Ministre, de bien vouloir lisser dans le temps, l’augmentation du prix des carburants qui relève de l’arrêté ministériel du 5 février 2014 réglementant les prix des produits pétroliers dans le département de La Réunion. Ce lissage des prix nécessite également, face à cette situation inédite, un effort de solidarité de la part des pétroliers.

Les Réunionnais ne peuvent pas subir les conséquences d’un conflit décidé par des dirigeants irresponsables.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Philippe NAILLET





