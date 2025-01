Courrier commun des parlementaires au ministre chargé de la Santé

Monsieur le ministre, lors de son discours de politique générale du 15 janvier, le Premier ministre a confirmé que la mesure de déremboursement de certains médicaments et consultations médicales, prévue dans le projet de budget du gouvernement Barnier, ne serait pas reprise. (Photo sly/www.imazpress.com)

Or, plusieurs mutuelles avaient d’ores et déjà anticipé cette évolution des conditions de remboursement et avaient par conséquent fait évoluer leurs tarifs à la hausse. Cette hausse est par ailleurs répercutée sur les assurés sociaux avec un effet d’autant plus fort à La Réunion où les indicateurs de santé publique sont structurellement moins bons que dans l’Hexagone.

Même en cas de baisse du niveau de remboursement, comme le prévoyait le budget « Barnier », les hausses annoncées par les complémentaires santé s’avéraient supérieures aux gains escomptés pour la Sécurité sociale ce qui constituait d’ores et déjà une première incompréhension.

Dans le contexte où le niveau de remboursement sera finalement maintenu au niveau 2024, il serait d’autant plus incompréhensible que les mutuelles ne reviennent pas sur cette hausse de leurs tarifs.

Nous vous appelons donc à engager sans attendre des discussions exigeantes avec les représentants des complémentaires santé afin de revenir dans les plus brefs délais aux tarifs précédents.

Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à cette requête visant à garantir un accès aux soins optimal pour l’ensemble des populations.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le ministre, l’expression de notre haute considération.

Audrey BÉLIM, Sénatrice de La Réunion

Philippe NAILLET, Député de La Réunion