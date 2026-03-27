Crise Energétique dans les RUP !

Laurent Souprayenmestry, élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion, alerte sur l’impact de la hausse exceptionnelle des prix des carburants sur l’économie réunionnaise et appelle l’État, la Région et les représentants européens à activer d’urgence tous les leviers disponibles (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

1. Une hausse annoncée qui met en danger l’économie réunionnaise

"Avec un sans-plomb qui pourrait s’approcher des 2 euros le litre au 1er avril, nous faisons face à un choc sans précédent pour nos entreprises, nos transporteurs, nos agriculteurs, mais aussi pour tous les ménages réunionnais", alerte Laurent Soupra.

La Réunion, région ultrapériphérique de l’Union européenne, cumule plusieurs vulnérabilités structurelles : dépendance à 100% aux importations de carburants, perte récente de plus de 11 millions de litres de SP95 non conforme, hausse des coûts du transport maritime et impossibilité de diversifier rapidement les sources d’approvisionnement.

2. Une saisine officielle du Préfet avec cinq mesures d’urgence

Le 25 mars, Laurent Souprayenmestry a saisi officiellement le Préfet de La Réunion par courrier pour proposer cinq mesures immédiatement activables afin d’amortir le choc :

- Avance sur le remboursement d’accise pour l’ensemble des usagers professionnels.

- Mise en place d’une cellule de crise économique rassemblant l’État, les collectivités, la CCI, les organismes sociaux, les banques publiques et les représentants professionnels.

- Utilisation du levier régional de l’octroi de mer sur les carburants professionnels.

- Activation des mécanismes européens d’urgence prévus pour les régions ultrapériphériques, sur la base de l’article 349 du TFUE (enveloppes FEDER, ajustement POSEI).

- Renforcement des mesures de trésorerie pour les entreprises réunionnaises (reports de charges et dispositifs de financement adaptés).

"L’objectif n’est pas de dénoncer, mais d’apporter des solutions concrètes, immédiatement mobilisables si chacun joue pleinement son rôle », souligne l’élu consulaire.

3. Un appel clair à la Région et à la représentation européenne

Si les prix administrés relèvent de la responsabilité de l’État, Laurent Soupra rappelle que la Région dispose de leviers déterminants, en particulier sur l’octroi de mer et sur la capacité à porter la voix de La Réunion à Bruxelles.

"Il est urgent que la bataille européenne soit menée à la hauteur de l’enjeu, en utilisant pleinement l’expérience et les responsabilités de nos représentants pour activer les dérogations et soutiens spécifiques prévus pour les régions ultrapériphériques. Aujourd’hui, cette démarche n’est pas suffisamment structurée ni offensive pour protéger durablement les Réunionnais", estime-t-il.

4. Une démarche de responsabilité et de transparence

Laurent Souprayenmestry indique qu’une motion reprenant ces propositions sera présentée devant l’Assemblée générale de la CCI de La Réunion et qu’il se tient à la disposition de l’ensemble des institutions pour travailler à un plan d’action partagé.

"Les Réunionnais ont le droit de savoir qu’il existe des marges de manœuvre, à condition que l’État, la Région et nos représentants européens se coordonnent enfin pour défendre réellement l’intérêt de notre territoire", conclut-il.