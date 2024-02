Crises à Mayotte : ne pas céder au mirage des fausses solutions gouvernementales

Depuis plusieurs semaines, les tensions liées à l’insécurité sur l’île de Mayotte s’intensifient. Les barrages paralysent le quotidien des Mahorais. Le port de Longoni, vital pour l’approvisionnement en denrées alimentaires, est bloqué depuis le 7 février. Les services publics, les écoles, et l’économie de l’île en souffrent. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Cela succède à une crise de l’eau sans précédent qui prive l’ensemble de l’île d’un approvisionnement régulier et pousse certains Mahorais à quitter leur île.

Face à cette situation extrêmement difficile et complexe, il est crucial pour les Mahorais, élus comme citoyens, de ne pas tomber dans le piège d’annonces gouvernementales qui semblent leur donner satisfaction, mais qui ne résolveront pas les problèmes à long terme.

Aucune solution simpliste ne résoudra ce problème complexe, et c’est bien là la tactique habituelle de populistes.

Nous venons de le voir avec l’opération Wuambushu déclenchée en Juillet 2023 qui était une promesse d’agir avec tous les moyens nécessaires pour mettre fin au problème d’insécurité mahoraise. Six mois plus tard, on en est au même point.

Le gouvernement tente alors une nouvelle diversion en proposant une hypothétique solution constitutionnelle. Cette mesure, présentée comme une solution miracle, ne pourra pas être mise en œuvre rapidement et n’aura que des effets limités. Elle constitue une manœuvre visant à séduire la droite dure et l’extrême droite en hexagone sans réellement s’attaquer aux véritables causes de la crise.

En tant que voisins solidaires de Mayotte, depuis La Réunion, nous exprimons notre soutien et notre solidarité envers nos frères et sœurs mahorais.

Nous appelons à une approche globale et concertée pour résoudre les problèmes de l’immigration et de l’insécurité, en s’attaquant aux causes profondes de ces phénomènes grâce à la solidarité nationale mais aussi à un projet de co-développement avec les Comores.

La fédération socialiste de La Réunion