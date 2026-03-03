CLa Chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, par la voix de son président Bernard Picardo, a appris avec une profonde tristesse le décès de Jismy Souprayenmestry, directeur de l’économie du Territoire de l’Ouest (Photo d'archives : www.imazpress.com)

Dans le cadre de ses fonctions, il était un partenaire engagé de la CMA, œuvrant au développement économique et à l’accompagnement des artisans du territoire. Son professionnalisme et son sens du dialogue étaient unanimement reconnus.

Bernard Picardo adresse, au nom de la CMA de La Réunion, de ses élus et de ses collaborateurs, ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses collègues.