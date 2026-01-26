L’équipe présidentielle de l’Université de La Réunion a appris avec une grande tristesse le décès de Monsieur Jismy Souprayenmestry.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues et partenaires du Territoire de l’Ouest.

Engagé au service du développement économique et de l’innovation, Monsieur Souprayenmestry était reconnu pour son sens de l’intérêt général et son professionnalisme. Son action et son engagement ont contribué de manière significative au dynamisme de notre territoire.

En ces moments difficiles, l’Université de La Réunion tient à assurer son soutien le plus sincère à notre collègue Madame Maya

Cesari et ses enfants dans cette épreuve particulièrement douloureuse.