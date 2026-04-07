Défendre le 1er mai : un acquis social fondamental

La FSU Territoriale alerte sur une remise en cause grave du statut du 1er mai, seul jour férié obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés (Photo d'archives)

Une proposition de loi vise aujourd’hui à élargir les possibilités de travailler ce jour-là.

Derrière cette mesure se profile une banalisation inquiétante d’un acquis social majeur. Si le 1er mai est fragilisé, c’est l’ensemble des droits collectifs qui pourrait être remis en cause.

À La Réunion, où les inégalités sociales sont fortes, cette évolution aurait des conséquences particulièrement lourdes. Les protections collectives y sont essentielles pour garantir la justice sociale.

La FSU Territoriale appelle à la mobilisation, notamment le 10 avril, pour défendre ce symbole fort et empêcher tout recul social.

Le 1er mai doit rester une journée de droits, de dignité et de solidarité.

Christian Picard

Secrétaire Départemental

SNUTER - FSU TERRITORIALE