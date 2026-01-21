Défense des pratiques traditionnelles réunionnaises

Monsieur le député attire l'attention de madame la Ministre sur la nécessité de protéger les pratiques traditionnelles réunionnaises menacées. Ainsi dès son élection en 2022 le député a défendu la pratique des batay kok, trop souvent assimilée dans l'Hexagone à la corrida ou aux combats d'animaux dressés pour se battre (Photo : sly/www.imazpress.com)

La gestion de cette crise sanitaire doit être saluée car elle a permis de limiter la diffusion de cette maladie qui aurait pû avoir des conséquences dramatiques pour les animaux.

Je tiens également à rappeler que cette décision de réautoriser la pratique des batay kok s'est faite à la suite d'une mobilisation populaire massive et d'une question au gouvernement de ma part parue au JO le 13 janvier dernier.

Perceval Gaillard

Député de La Réunion