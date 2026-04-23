Demande de renforcement de la subvention pour charges de service public (SCSP) de l'Université de La Réunion à Monsieur le Ministre

Votre déplacement à La Réunion intervient à un moment charnière pour l'Université de La Réunion, confrontée à de graves difficultés financières. Celles-ci résultent d'une sous-dotation chronique depuis plusieurs années, en dépit de son rôle stratégique en tant qu'université française et européenne dans l'Océan Indien, acteur majeur de l'émancipation de la jeunesse réunionnaise et de la coopération en matière de recherche et de développement dans la zone indopacifique. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En novembre 2025, je vous avais déjà alerté sur cette situation et avais déposé, lors du PLF 2026, un amendement de soutien financier qui a été rejeté par le Gouvernement.

Cet amendement visait deux objectifs essentiels : la compensation intégrale et durable des nouvelles charges imposées aux établissements, et l'instauration d'une dotation spécifique d'insularité et d'ultrapériphérie tenant compte des surcoûts logistiques, énergétiques, climatiques et de continuité de services.

À ce jour, nos étudiants subissent directement les effets de cette inégalité. La dotation par étudiant (SCSP) de l'Université de La Réunion s'élève à seulement 6.031 euros, très en deçà de la moyenne nationale de 7.279 euros, alors qu'elle atteint plus de 10.000 euros dans certaines universités hexagonales, 9.756 euros en Corse, 8.279 euros aux Antilles et 11.299 euros en Polynésie française.

- Aligner la dotation par étudiant sur nos réalités structurelles -

Cette sous-dotation constitue un frein majeur à la compétitivité de notre université et au rétablissement de sa trajectoire financière.

Au regard de cette rupture d'égalité et des ambitions de la France dans l'Indopacifique, je sollicite la mise en œuvre d'un plan de rattrapage pluriannuel.

L'objectif est d'aligner la dotation par étudiant sur nos réalités structurelles et sur le potentiel de notre territoire. L'Université de La Réunion doit pouvoir renforcer son positionnement, agir en solidarité dans l'Indianocéanie et être force de propositions face aux défis de notre bassin géographique.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.