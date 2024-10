Des coupes budgétaires à la hussarde et des larmes de crocodiles

Les Romains racontaient à l’époque que les crocodiles attiraient leurs victimes en gémissant et en pleurant, puis les dévoraient après les avoir leurrées. C'est à l'image de nos gouvernants, car en réalité ce sont les plus pauvres qui vont essuyer les plâtres et qui vont être mangés. Et si pour une fois seulement nos élus et les mieux lotis montraient l'exemple ! (Photo : AFP)

Les Français ont bien compris, lors de la présentation du budget 2025 que la population devra se serrer la ceinture et de payer les pots cassés par des coups de tronçonneuse à 60 milliards dit-on. Une cure d’austérité, dont la mesure la plus symbolique est la suppression de 2 000 postes d’enseignants dans l’Éducation nationale et des collectivités pour 5 milliards d’euros. Avec une série de taxes supplementaires, de cotisations sociales, d’augmentations des franchises médicales, mutuelles, le non-rembourssement de certains médicaments, économiser sur les dos des retraités en décalant de 6 mois le revalorisation des pensions de base, flambée du coût de l’énergie pour les ménages...etc, etc sont prévues pour permettre d’augmenter les recettes.

Et pourtant, dans le même temps, les budgets de l’Elysée, de l’Assemblée nationale et du Sénat vont augmenter dans le projet actuel, pendant que le gouvernement demande à tous à faire des efforts. C'est les médias qui nous informent que les dotations allouées à la présidence de la République, à l’Assemblée nationale et au Sénat allaient augmenter l’an prochain. Pendant que certains versent déjà des larmes de crocodiles sur un budget qui fait la part belle à eux-mêmes. Pire les ministères pour éviter toutes polémiques se justifient de manière "gros doigts": " c'est en raison d’une inflation de 1,6 % "disent-ils. A croire que cette inflation a concerné que nos gouvernants et pas à la population, pas nos retraités...etc.

Heureusement, que les médias nationaux ont décortiqué le projet de budget 2025 et ont découvert le pot aux roses. Ne dit-on pas que le diable se cache toujours dans les détails ? Malgré tout, une question se pose, pourquoi demander au plus grand nombre de se serrer la ceinture, de faire des efforts, pendant que d’autres profitent du système ? Attendons de voir, de ceux qui nous disaient hier, la ligne rouge à ne pas franchir. A suivre.