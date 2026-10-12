Des moyens pour les lycées : au côté des lycéen.ne.s en lutte

L’ampleur des manifestations du 6 octobre a montré toute la force et la détermination de la mobilisation des lycéennes et des lycéens pour l’amélioration de leurs conditions d'étude (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les revendications lycéennes, notamment celles concernant le bâti scolaire, rejoignent celles portées par les agent.e.s des établissements scolaires. Sous-effectif, bas salaires, non remplacement des absences... La dégradation des conditions de travail et d’emploi des agent.e.s a un impact sur la bonne marche des établissements et donc sur la réussite scolaire des élèves.

Il est nécessaire que le gouvernement et les collectivités agissent pour des recrutements statutaires à la hauteur des besoins, la revalorisation du point d’indice et des moyens pour la rénovation des bâtiments scolaires. C’est toute la communauté éducative qui est concernée par ces mesures.

Afin de faire avancer ces revendications communes, la FSU Territoriale appelle les agent.e.s à se mobiliser pour soutenir, y compris par la grève, les mobilisations lycéennes du mardi 13 octobre.

Un préavis a été déposé pour tout le mois d’octobre.