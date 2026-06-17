Enfants de la Creuse : une victoire pour la vérité, la justice et la dignité du peuple réunionnais

Le Parti Pour La Réunion (PLR) accueille avec une immense satisfaction l’adoption conforme et à l’unanimité par le Sénat de la proposition de loi portée par la députée Karine Lebon concernant les enfants dits "de la Creuse" (Photo Richard Bouhet / www.imazpres.com)

Ce vote historique constitue une avancée majeure dans la reconnaissance d’un des épisodes les plus douloureux de l’histoire contemporaine de La Réunion. Pendant plus de vingt ans, des milliers d’enfants réunionnais ont été séparés de leurs familles et transférés vers l’Hexagone dans le cadre d’une politique organisée par l’État. Derrière les chiffres se cachent des vies brisées, des identités meurtries, des familles déchirées et des souffrances qui se transmettent encore aujourd’hui de génération en génération.



Pendant trop longtemps, cette tragédie a été minimisée, justifiée ou reléguée au silence. Les victimes ont dû mener elles-mêmes le combat pour faire reconnaître ce qu’elles avaient subi. Ce sont leur courage, leur persévérance et leur refus de l’oubli qui ont permis que la vérité finisse par s’imposer.



Le PLR adresse ses plus sincères félicitations à Karine Lebon pour son engagement constant et sa détermination à faire aboutir ce texte. En portant cette proposition de loi jusqu’à son adoption définitive, elle a honoré la mémoire des victimes et répondu à une exigence profonde de justice portée par le peuple réunionnais.



Cette adoption constitue également un signal fort : la République ne peut se construire sur l’effacement de ses propres responsabilités. Reconnaître les faits, assumer les erreurs commises et réparer autant que possible les préjudices subis sont des devoirs démocratiques.



Cette loi représente une victoire importante, mais elle ne saurait constituer l’aboutissement du processus. La reconnaissance doit désormais se traduire par des mesures concrètes en faveur des victimes, par un véritable travail de transmission de cette histoire dans les programmes éducatifs et par la poursuite du travail de mémoire à l’échelle nationale.



Le PLR tient enfin à saluer l’ensemble des associations, des familles, des chercheurs et des militants qui, depuis des décennies, ont contribué à faire émerger la vérité. Il souhaite notamment souligner le rôle important joué par l’Union des Femmes Réunionnaises et La Deputée, Huguette BELLO, qui ont accompagné ce combat pour la reconnaissance, la justice et la dignité des victimes.



Aujourd’hui, c’est la dignité des victimes qui est reconnue. C’est aussi une part de l’histoire de La Réunion qui retrouve enfin sa place dans la mémoire collective de l’humanité.



Le combat pour la justice a franchi une étape décisive. La mémoire et la vérité ont gagné.

Pour La Réunion



