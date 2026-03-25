Engrais/gazole : Quelle application des mesures gouvernementales pour la Réunion ?

À la suite du communiqué de la Ministre de l’Agriculture du 23 mars, annonçant plusieurs mesures pour faire face à la hausse des prix des engrais et du carburant, les Jeunes Agriculteurs Réunion ont adressé un courrier au Préfet et au Directeur de la DAAF. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

L’objectif : obtenir des clarifications sur la mise en œuvre de ces dispositifs à la Réunion, ou, le cas échéant, sur les adaptations prévues pour notre territoire.

Dans un contexte déjà marqué par des surcoûts structurels liés à l’insularité, une forte dépendance aux importations et une succession de crises (climatiques et géopolitiques), les exploitations agricoles réunionnaises sont particulièrement fragilisées.

Il est essentiel que les mesures nationales soient pleinement déclinées à la Réunion, ou adaptées à la hauteur des enjeux locaux.

Les Jeunes Agriculteurs Réunion restent mobilisées et disponibles pour travailler avec les services de l’État afin d’apporter des réponses concrètes aux réalités du terrain.

Guillaume Sellier, Président des Jeunes Agriculteurs Réunion