Extension de la Charte sociale européenne aux Outre-mer à partir du 1er mai : une victoire historique pour l’égalité des droits !

À partir du 1er mai 2026, les populations de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficieront pleinement des dispositions de la Charte sociale européenne. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette décision aura des conséquences concrètes pour les populations ultramarines en renforçant :

•⁠ ⁠les droits en matière de conditions de travail,

•⁠ ⁠la protection sociale,

•⁠ ⁠l’accès aux services essentiels,

•⁠ ⁠les garanties en matière de lutte contre la précarité

•⁠ ⁠⁠l’accès aux mécanismes de recours, notamment les réclamations collectives, renforçant ainsi l’effectivité des droits.



Cette avancée est le fruit du travail parlementaire rigoureux et d’un engagement constant. Elle s’inscrit dans le prolongement des nombreuses initiatives - notamment avec Christian Baptiste, député de la Guadeloupe - portées ces derniers mois pour faire reconnaître l’urgence d’une égalité réelle entre l’Hexagone et les Outre-mer.



Nous mettons fin à une situation d’inégalité juridique qui perdurait depuis 1961, privant des millions de citoyens ultramarins du plein bénéfice des droits sociaux garantis au niveau européen.



L’égalité ne se proclame pas, elle se construit. Aujourd’hui, elle progresse !



Audrey BÉLIM



