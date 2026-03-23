Félicitations républicaines et engagement renouvelé pour Sainte-Suzanne

À la suite du scrutin municipal, je souhaite tout d’abord remercier l’ensemble des électrices et des électeurs qui m’ont accordé leur confiance.

Je prends acte de l’élection du nouveau maire de SainteSuzanne, Alexandre Laï Kane Chéong, et lui adresse mes félicitations républicaines.

Une nouvelle étape s’ouvre pour SainteSuzanne.

J’exprime le souhait que cette mandature soit guidée par l’intérêt général, l’écoute et la volonté sincère de répondre aux attentes de la population.

Nous serons attentifs à la mise en œuvre des politiques publiques afin que notre commune puisse enfin tourner la page d’un "système" qui a freiné son développement pendant de nombreuses années.

Mon attachement à SainteSuzanne demeure total.

Avec l’Union pour La Réunion de Demain (URD), les valeurs que nous portons et la vision que nous défendons pour notre territoire continueront d’inspirer mon engagement.

Avec mon équipe, nous resterons mobilisés, présents et à l’écoute des habitants, afin de proposer, le moment venu, une véritable alternative pour l’avenir de notre ville.

Je remercie une nouvelle fois toutes celles et ceux qui ont cru en notre démarche. Ensemble, nous continuerons à faire vivre l’ambition d’une SainteSuzanne plus juste, plus dynamique et plus unie.

Ensemble pour Demain

Louis Eddie Richard

Secrétaire général de l’URD