Féminicide à Saint-André : l’Union des Femmes Réunionnaises s'indigne

L’Union des Femmes Réunionnaises adresse ses condoléances aux familles endeuillées par ce drame. L’Union des Femmes Réunionnaises exprime sa profonde indignation et sa colère après le féminicide survenu à Saint-André. (Photo sly/www.imazpress.com)

Une femme a une nouvelle fois été tuée.

À La Réunion comme ailleurs, les féminicides sont l’aboutissement d’un continuum de violences : violences psychologiques, économiques, sexuelles et physiques, trop souvent ignorées, minimisées ou tolérées.

Derrière chaque féminicide, il y a souvent des alertes non prises au sérieux, des protections insuffisantes, un manque criant de moyens pour prévenir et accompagner.

La lutte contre les violences faites aux femmes doit être une priorité politique réelle, dotée de moyens à la hauteur des enjeux :

• renforcement des dispositifs de protection des femmes en danger,

• soutien accru aux associations féministes de terrain,

• formation obligatoire des forces de l’ordre, de la justice et des professionnels de santé, • politiques de prévention ambitieuses, dès le plus jeune âge.

Nous continuerons de réclamer une loi cadre de lutte contre les violences à l’égard des femmes et leurs enfants et à nous mobiliser, à dénoncer et lutter, jusqu’à ce que plus aucune femme ne perde la vie sous les coups de la violence patriarcale.

Plus jamais ça.

L’Union des Femmes Réunionnaises