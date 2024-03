Guerre en Ukraine : appel à la prudence et à la diplomatie

Nous exprimons nos préoccupations face à la situation actuelle en Ukraine et aux récentes déclarations du chef de l'État, Emmanuel Macron (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

L'évocation d'un possible déploiement de troupes françaises dans la région, même en réaction à une escalade du conflit voulue par V. Poutine, suscite des interrogations légitimes sur les conséquences d’une telle décision et soulève des enjeux cruciaux pour la stabilité régionale et mondiale.



Nous réaffirmons notre soutien aux Ukrainiens dans leur résistance face à l’invasion russe et la nécessité de préserver la paix en Europe. Mais nous appelons également à la prudence pour éviter une escalade dangereuse vers un conflit armé avec une approche mesurée et responsable de la situation.



Une intervention militaire française en Ukraine ne peut être évoquée que dans le cadre du déploiement de forces d’interposition sous l’égide de l’ONU. Il faut pour cela travailler à construire une large alliance européenne, et au-delà réunir tous les pays opposés à cette offensive russe.



Nous devons rester vigilants et nous appelons à un dialogue ouvert et constructif pour trouver des solutions pacifiques à cette crise. Nous sommes convaincus que la voie vers la paix et la sécurité réside dans la coopération internationale, le respect du droit international et le dialogue diplomatique.



La stratégie envisagée n’est pour le moment pas claire et nous sommes en droit de nous interroger sur les motivations de telles mesures.



De plus, la déclaration du Président a une temporalité qui interpelle : est-ce une véritable tentative de réveiller les consciences sur les intentions russes ou une occupation de l'espace politique en période électorale ?

La fédération socialiste de la Réunion