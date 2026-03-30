Hausse brutale des carburants et augmentation du coût de la vie : une situation sociale de plus en plus préoccupante

Face à la hausse brutale et sans précédent des carburants et à l’augmentation continue du coût de la vie à La Réunion, la CGTR souhaite alerter sur une situation sociale de plus en plus préoccupante, car quand le prix du carburant augmente c’est une part de plus en plus importante du salaire qui disparaît (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Si des mesures de soutien aux entreprises sont évoquées, la CGTR constate que les salariés, les retraités, les étudiants, les demandeurs d’emploi restent les grands oubliés de ces dispositifs.

Or, ce sont les travailleurs ainsi que toute la population qui subissent directement les conséquences de ces hausses :

- Augmentation des dépenses de transport,

- Pression sur les budgets familiaux,

- Stagnation des salaires.

La CGTR rappelle un principe simple : il ne peut y avoir de réponse économique durable sans prise en compte de la situation des salariés et de la population réunionnaise.

Dans ce contexte, la CGTR appelle à l’ouverture rapide de discussions sur :

• Le pouvoir d’achat des travailleurs et de toute la population à La Réunion,

• La prise en compte des coûts de transport et du coût de la vie en augmentation constante,

• Et la mise en place de mécanismes garantissant que les aides publiques bénéficient également aux salariés et à toutes et tous.

La CGTR poursuit ses consultations et portera dans les prochains jours des revendications élargies.

La CGTR se tient disponible pour participer à toute démarche visant à apporter des réponses équilibrées et justes à la situation actuelle.

Le patronat doit prendre ses responsabilités sur les salaires.

La CGTR reste mobilisée si les attentes des salariés et de la population ne sont pas entendues.