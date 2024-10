Hommage à Abdéali Ibrahim Goulamaly

Nous avons appris avec tristesse le décès de Abdéali Ibrahim Goulamaly, industriel à l’esprit d’initiative incomparable (Photo : www.imazpress.com)

Il est le créateur de bon nombre d’entreprises dans des domaines variés :

- Les peintures Mauvilac, et dans les années 70 : SIPEC (additifs pour béton), Réuniplast (cloison en plâtre), Armement des Mascareignes (pêche à la légine et langoustes), Armas pêche, Sopeco qu’il rachète (fabricant de peinture), Aquapesca (crevette et aquaculture au Mozambique).

Conjointement il fonde puis dirige la société SRR, filiale du groupe national SFR à La Réunion. Il est celui par qui le téléphone mobile arriva à La Réunion en 1993, avec la création de la société réunionnaise de radio téléphone.

Il crée avec Alain Séraphine la société d’économie mixte Pipangaï (dessins animés) dont il est le principal actionnaire.

Il rachète la société ZEOP (fibre optique) en mars 2011.

Aussi le groupe industriel OCEINDE dont il est le Président, dirigé également par ses enfants Nassir et Azmina, emploie près de 1500 collaborateurs à La Réunion, dans la zone Océan Indien et en métropole. Il développe ses activités autour de trois métiers : la chimie du bâtiment, les produits de la mer, les nouvelles technologies et les médias.

Il était également, concernant notre Ville du Port, dont il est une figure emblématique, le Président de Kabardock, notre scène de musiques actuelles. Il s’est également battu à nos côtés pour défendre l’école d’apprentissage maritime et notre projet de lycée de la mer.

La Réunion perd un de ses grands capitaines d’industrie. La famille Portoise perd un de ses fils, humaniste et à l’intuition entrepreneuriale exceptionnelle.

Nous saurons rendre hommage tant à sa personne qu’à son action.

A son épouse, sa fille, son fils, ses proches et à l’ensemble de ses collaborateurs, nous adressons nos sincères condoléances.