En ce 12 octobre, je souhaite rendre hommage à Laurent Vergès, disparu le 12 octobre 1988, dont le souvenir demeure inscrit dans l’histoire politique et sociale de La Réunion.

Trente-huit ans après sa disparition, cette date nous invite à nous souvenir de son parcours, de ses convictions et de son engagement au service de ses idéaux.

L’histoire de La Réunion s’est construite grâce à des femmes et des hommes qui ont porté des combats pour davantage de justice sociale, de dignité et d’égalité. Laurent Vergès appartient à cette histoire qui continue d’éclairer les générations présentes et futures.

À l’heure où notre île fait face à de nombreux défis sociaux, économiques et démocratiques, nous devons rester fidèles aux valeurs de solidarité, de progrès et de justice qui ont animé les grandes pages de notre histoire politique.

Se souvenir de Laurent Vergès, ce n’est pas seulement regarder le passé. C’est aussi rappeler que les convictions, l’engagement et la fidélité à ses idéaux constituent des repères essentiels pour construire l’avenir de La Réunion.

En cette date anniversaire, j’adresse une pensée respectueuse à sa famille, à ses proches et à toutes celles et ceux qui gardent vivant le souvenir de son engagement.

La mémoire de celles et ceux qui ont marqué notre histoire nous oblige à poursuivre, avec responsabilité et détermination, le chemin du progrès et de la solidarité.

P/O M. Joé Bédier