Hommage à notre camarade Lucet Langenier

Il est des femmes et des hommes qui marquent durablement l’histoire d’une commune. Notre camarade Lucet Langenier est de ceux-là. Tragiquement disparu le 30 juin 1993 à l’âge de 50 ans, il laisse le souvenir d’un militant profondément attaché à Sainte-Suzanne, à sa population et aux idéaux de justice sociale, de solidarité et de progrès. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Lucet Langenier n’a jamais conçu l’engagement politique comme une quête personnelle. Il en faisait un combat collectif, au service des plus modestes et du développement de notre commune. Son ambition était claire : ouvrir Sainte-Suzanne à de nouvelles perspectives, accompagner son développement, améliorer les conditions de vie de ses habitants et préparer l’avenir avec confiance.

Plus de trente ans après sa disparition, son souvenir demeure intact. Les militantes et les militants de la première heure continuent de porter sa mémoire avec émotion et fidélité. À travers eux, c’est toute une histoire de luttes, d’engagements et de convictions qui continue de vivre.

J’ai eu l’honneur de poursuivre le travail qu’il avait engagé. Durant toutes ces années, je me suis efforcé de rester fidèle à l’héritage qu’il nous a transmis : celui d’une commune tournée vers le progrès, solidaire, ambitieuse et fidèle aux valeurs qui ont toujours guidé notre engagement.

Le plus bel hommage que nous puissions lui rendre est de ne jamais renoncer à ces idéaux. La mémoire de Lucet Langenier ne s’efface pas. Elle vit dans les réalisations accomplies, dans les combats poursuivis et dans l’engagement de celles et ceux qui continuent d’œuvrer pour Sainte-Suzanne. En rendant aujourd’hui hommage à Lucet Langenier, nous pensons aussi à celles et ceux qui poursuivent le combat. Ces derniers jours et plus particulièrement ce 30 juin, des dizaines de camarades sont convoqués, avec la menace de perdre leur emploi. Cette coïncidence rappelle une vérité : les droits des travailleurs ne sont jamais définitivement acquis.

À nos camarades, mi di azot : Tienbo, ansamb ! La peur ne doit jamais remplacer la justice, ni la répression faire taire l’engagement syndical. Nous sommes à vos côtés. Ansamb, nou va défann nout droits, nout dignité et nout liberté. Le combat continue !

A ses compagnons de lutte et à l’ensemble des Sainte-Suzannoises et des Sainte-Suzannois qui gardent de lui un souvenir précieux, j’adresse mes pensées les plus fraternelles, en mon nom personnel et au nom du Parti Communiste Réunionnais. Lucet Langenier demeure une figure majeure de l’histoire de Sainte-Suzanne. Son engagement continue de nous inspirer et son héritage appartient désormais à la mémoire collective de notre commune.

Maurice Gironcel