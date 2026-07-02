Hommage à un homme de courage et de cœur : Peyre Philippe

C’est avec une profonde émotion que nous rendons hommage à notre voisin, disparu tragiquement le 25 juin dans un accident de travail (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Employé d’une entreprise de construction de réseaux électriques basée à la Possession, il était reconnu comme un homme courageux, sérieux, fidèle à son travail et toujours prêt à accomplir sa mission avec dévouement.

Chaque matin, dès 4 h 30, il était souvent le premier de la cité à se lever pour prendre la route du travail. Par son courage, sa ponctualité et son sens du devoir, il donnait l’exemple à ses enfants, mais aussi aux jeunes de notre quartier : celui d’un homme qui se levait tôt pour gagner honnêtement sa vie, avec dignité, afin d’assurer l’avenir des siens. Cet exemple de persévérance et de responsabilité restera gravé dans nos mémoires.

Aujourd’hui, son absence laisse un immense vide. Nos plus sincères pensées vont à son épouse, Denise, à leurs quatre enfants, Marjorie, Marine, Kenjy et Angèle, à ses deux petites-filles ; Louanne et Annelya, ainsi qu’à son gendre et sa belle-fille qui perdent un époux, un père, un grand-père, un beau-père, un collègue, un voisin; profondément aimé.

Nous adressons également toute notre affection à sa famille en métropole, à sa maman, à ses sœurs Sylvie et Catherine, avec une pensée pleine de tendresse pour son papa, aujourd’hui disparu, que nous imaginons l’accueillir dans la paix.

Nous n’oublions pas ses collègues de travail, qui ont vécu ce drame de près et qui porteront longtemps le souvenir de cet homme estimé. Nous leur souhaitons beaucoup de courage pour traverser cette épreuve.

Dans ces moments où les mots semblent insuffisants, nous voulons dire à toute sa famille qu’elle n’est pas seule. Que l’amour qu’il a semé autour de lui, les souvenirs partagés et le soutien de tous ceux qui l’ont connu puissent être une source de réconfort et d’espérance. Même si la douleur est immense aujourd’hui, son souvenir continuera de vivre dans le cœur de ceux qui l’aiment et ne s’effacera jamais.

En ce jour de ses obsèques, nous nous inclinons avec respect devant sa mémoire.

En partageant cet hommage, nous souhaitons rappeler que derrière chaque accident du travail se trouve une famille dont la vie bascule, des collègues profondément marqués et toute une communauté en deuil.

Puissent le courage, la solidarité et la bienveillance nous inspirer à prendre soin les uns des autres. Que le parcours de cet homme, travailleur exemplaire, continue d’encourager chacun à avancer avec dignité, persévérance et respect du travail.

Repose en paix, Philippe Tu resteras à jamais dans nos pensées et dans nos cœurs.

Au nom des voisins de la cité, nous adressons à son épouse, à ses enfants, à ses petits-enfants, à sa famille en métropole, à ses proches et à ses collègues de travail nos plus sincères condoléances. Nous les assurons de notre soutien et de nos pensées en cette douloureuse épreuve.

Marie - Annick RAMSAMY - DUFOUR