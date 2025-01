Hommage au Docteur Christophe Kichenin

L’Aurar apprend avec émotion et tristesse le décès du Docteur Christophe Kichenin, ancien président de son Conseil de surveillance entre 2012 et 2019 (Photo : www.imazpress.com)

Très sensible aux enjeux de santé publique durant toute sa carrière de médecin et son engagement associatif et politique, le Docteur Christophe Kichenin a participé à la structuration de l’offre de soins en faveur des personnes atteintes d’insuffisance rénale, à la mise en œuvre de divers projets visant à améliorer la qualité et le confort de vie des patients dialysés.

Sous sa gouvernance, l’Aurar a déployé un projet d’établissement ambitieux et décroché une certification Haute qualité des soins en 2017.

Au nom de l’ensemble des personnels et des patients de ses établissements, l’Aurar présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches du Docteur Christophe Kichenin.