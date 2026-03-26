Il faut un "Bouclier Énergie" à La Réunion

Au 1er avril 2026, les prix des carburants vont exploser, frôlant les 2€ du litre, ce qui va mettre en grandes difficultés les familles, les travailleurs ainsi que les chefs d’entreprises réunionnais.

Un plein d’essence va ainsi coûter plusieurs dizaines d’euros supplémentaires !

Dans un contexte international marqué par les tensions, avec le risque d’un nouveau "choc pétrolier" il est urgent de mettre en œuvre un "Bouclier Énergie" pour protéger notre population de l’inflation des prix du carburant, du gaz et de l’électricité qui sont des besoins de la vie quotidienne.

Je rappelle qu’en 2022, députée du groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), nous avions mené un combat acharné à l’Assemblé Nationale pour atténuer la forte inflation résultant des effets de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine et ainsi redonner du pouvoir d’achat aux Français et notamment aux Réunionnais !

J’avais ainsi demandé et obtenu la "remise carburant" (ristourne à la pompe de 25 cents par litre) en 2022.

Un dispositif équivalent se justifierait de nouveau aujourd’hui sur notre île suite notamment à la guerre déclenchée au Moyen-Orient par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran.

J’invite ainsi les parlementaires réunionnais à se saisir de ma proposition de « Bouclier Énergie » pour la porter à Paris.

Il serait également souhaitable que la Région Réunion qui perçoit la fiscalité sur les carburants, et dont les recettes vont augmenter significativement avec l’explosion des prix des carburants, rende ce surplus de recettes à la population réunionnaise en diminuant les taux de fiscalité applicables au gazole et au sans- plomb.

Il devient en effet nécessaire de plafonner les tarifs des carburants à la Réunion à un "juste prix", acceptable par Tous, en agissant par la baisse des taxes, sans toucher à la marge des gérants de station- service afin de préserver les emplois de pompistes.

Plus que jamais les élus de La Réunion doivent agir pour préserver le pouvoir d’achat des Réunionnais.

Nathalie Bassire