Indemnité maire Saint-Leu 2026 : pourquoi Rahfick Badat s’engage à y renoncer s’il est élu

Annonce forte en pleine campagne municipale : Rahfick Badat s’engage, s’il est élu maire de Saint-Leu en 2026, à renoncer à l’intégralité de son indemnité de maire.

Le candidat insiste sur deux points :

- ce choix n’a pas vocation à “faire le buzz”, mais relève d’un engagement personnel au nom de l’intérêt général ;

- l’usage de l’équivalent de cette somme sera travaillé avec son équipe, avec une méthode claire et transparente.

"Si je suis élu maire de Saint-Leu en 2026, je renoncerai à mes indemnités de mon mandat de maire. Ce n’est pas pour faire le buzz, ni pour faire le héros. C’est tout simplement dans l’intérêt général de notre commune."

Rahfick Badat ajoute que lui et son équipe réfléchissent à la meilleure manière d’en faire bon usage au service de Saint-Leu.

Pourquoi cet engagement ?

Pour le candidat, renoncer à l’indemnité est un signal : montrer qu’un mandat municipal est d’abord une mission de service, et que l’exemplarité doit commencer par celui qui dirige la commune.

Il précise également ne pas juger les élus qui perçoivent leur indemnité : chaque situation est différente. Mais lui fait un choix personnel, cohérent avec ses convictions.

Indemnité du maire : combien ça représente ?

L’indemnité du maire dépend d’un barème national lié à la population de la commune. Elle constitue une compensation encadrée, et non un “salaire” au sens classique.

L’idée portée ici est simple : si cette indemnité n’est pas perçue, c’est une dépense en moins, et l’équipe pourra ensuite proposer publiquement la meilleure façon d’en faire bénéficier l’intérêt général à Saint-Leu.

Transparence : la méthode avant les promesses

Rahfick Badat met l’accent sur la méthode :

- une décision formalisée dès le début du mandat, si les électeurs lui font confiance ;

- un travail collectif avec son équipe ;

- une proposition présentée publiquement, avec un principe de transparence.

"Si d’autres candidats veulent en faire autant, tant mieux : ce jour-là, c’est Saint-Leu qui aura gagné."

Ce que dit la loi : un choix possible, mais encadré

L’indemnité du maire est prévue par les textes, et le maire en bénéficie automatiquement. Ce n’est que si le maire en fait la demande et que le conseil municipal accepte qu’une indemnité inférieure puisse être fixée par délibération (jusqu’à 0€).

L’engagement annoncé par Rahfick Badat s’inscrit donc dans un cadre légal : demander que l’indemnité soit fixée à un montant inférieur, et en faire un choix politique assumé.

À travers cette annonce, Rahfick Badat cherche à marquer une différence : mettre l’exemplarité au premier plan et replacer la question de l’argent public au cœur du débat municipal.

Combien est l’indemnité maximale d’un maire à Saint-Leu en 2026 ?

Pour une commune de la taille de Saint-Leu, située entre 20.000 et 49.999 habitants, le plafond légal de l’indemnité de fonction d’un maire est d’environ 3 699,47 euros bruts par mois, selon les barèmes nationaux en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.

Que propose Rahfick Badat concernant l’indemnité du maire de Saint-Leu en 2026 ?

Rahfick Badat annonce que s’il est élu maire de Saint-Leu en 2026, il renoncera à percevoir l’indemnité liée à la fonction de maire. Il précise qu’avec son équipe, il préparera ensuite une proposition d’utilisation d’intérêt général, présentée de manière transparente.

Est-il légal pour un maire de renoncer à son indemnité ?

Oui. La loi fixe un plafond maximal pour l’indemnité de fonction, mais le conseil municipal décide du montant effectif dans cette limite. À la demande du maire, il peut choisir de fixer une indemnité réduite, voire de ne pas verser d’indemnité du tout.