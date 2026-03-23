Installation du conseil municipal de Saint-Louis : une nouvelle mandature placée sous le signe de la confiance et de la continuité

"Être élue Maire de Saint-Louis est une charge élevée. Être réélue dès le premier tour l’est plus encore. Cette confiance m’oblige. Elle m’engage devant vous. Elle m’engage pour notre commune. Elle m’engage pour chaque habitant". À la suite de sa réélection dès le premier tour le dimanche 15 mars 2026, avec 55,29 % des suffrages exprimés, une victoire qui demeure historique, c’est en ces mots que Mme Juliana M’Doihoma, confirmée dans ses fonctions de Maire de Saint-Louis, a ouvert ce premier conseil municipal. (Photos ville de Saint-Louis)

37 élus de la majorité étaient convoqués pour l’occasion, ainsi que 8 élus de l’opposition (6 issus de la liste conduite par M. Cyrille Hamilcaro et 2 issus de la liste conduite par M. Fabrice Hoarau).

En effet, ce dimanche 22 mars 2026, le Conseil municipal nouvellement élu a été officiellement installé lors d’une séance solennelle organisée sur le site emblématique de Moulin Maïs, à Bois de Nèfles Cocos où plus de 1500 citoyens étaient rassemblées.

• Au cours de cette séance, les conseillers municipaux ont procédé à l’élection de la Maire qui s’est vue remettre l’écharpe tricolore par ses parents et par Mme Nassimah Dindar (dont elle a été la cheffe de cabinet à ses débuts) ainsi qu’à celle des 17 adjoints, qui auront désormais la responsabilité de poursuivre la transformation du territoire et de mettre en œuvre aux côtés de la Maire et des autres conseillers le projet de mandature choisi par la population (1. ARTHÉMISE Sylvain, 2. MOUNIAMA COUPAN Gaëlle, 3. HATTEEAImran, 4. NARCISSE Eliana, 5. CHAMAND Mickaël, 6. AMAZINGOI-RIVIERE Dominique, 7. LALLEMAND Joël, 8. SÉVERIN Yannicke, 9. FLORENCY Jean-Michel , 10. GASTRIN Françoise, 11. DORSEUIL Pascal, 12. CORENTHY Rose Méry, 13. MAILLOT Mathieu, 14. MOURGAPIN Marine, 15. AKHOONE Saad, 16. NARBE Jessica, 17. LALLEMAND Eddy )

Cette installation intervient dans un contexte de confiance renouvelée et renforcée des Saint-Louisiens et des Riviérois, qui ont fait le choix de la stabilité et de la poursuite des actions engagées en faveur du développement des quartiers, de la proximité et de l’amélioration du cadre de vie.

Madame le Maire a saisi cette opportunité de renouveler ses remerciements à celles et ceux qui ont fait confiance à la liste « Avec vous, réussir demain » qu’elle a conduite.

"15 285 mercis à vous toutes et tous. Ce résultat – qui est notamment le fruit du travail réalisé pendant 6 ans et de la satisfaction des habitants qui ont dit : "Juliana met’ enkor" – confère une large assise et une légitimité renforcée pour conduire l’action municipale. Je remercie aussi celles et ceux qui ont exprimé un autre choix. Et je leur redis comme en 2020, qu’à compter de cet instant, je suis la Maire de toutes et de tous".