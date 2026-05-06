Intervention auprès de la Ministre des Outre-Mer en séance publique

Merci M. le Président, mes chers collègues, ma question s’adresse à Mme la ministre des Outre-Mer, Mme la Ministre, permettez-moi de vous parler de territoires lointains, les Outre-mer. Ces territoires si lointains que beaucoup, depuis l’Hexagone, les croient imaginaires. On les décrit, selon Auguste Lacaussade comme des jardins luxuriants, qu’emplissent de leurs chants la mer et les oiseaux ... un vrai paradis ! (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Mais ceux qui y vivent, savent, que derrière les couleurs éclatantes, se cachent des réalités plus

rudes ... parfois l’enfer ... : le travail manque cruellement, se loger relève souvent du défi, et chaque jour coûte plus cher qu’ailleurs.

Ces territoire sont administrés par un Gouvernement dont la mission principale est de veiller à l’équilibre et donner aux communautés locales les moyens de tenir « debout ».

Or, au mois d’avril 2026 Mme la Ministre, ce Gouvernement a pris des décisions nous faisant déchanter :

- Vous avez décidé de baisser les parcours emploi compétences (PEC) à 15 000 pour cette année.

- Vous avez décidé de diminuer drastiquement les crédits de la ligne budgétaire unique (LBU) à 127 millions, selon les dernières informations, impactant durement le financement du logement social, laissant les familles et leurs enfants à la rue.

- Et comme si cela ne suffisait pas, depuis quelques mois, vous laissez en suspens, à l’Assemblée nationale, un projet de loi attendu, luttant contre la vie chère en Outre-Mer.

Ce qui se dessine n’est pas un ajustement technique mais une inflexion politique au risque d’un décrochage social des territoires d’Outre-mer.

Malgré tout, mes chers collègues, j’ose espérer que l’histoire ne s’arrêtera pas là. Elle appelle au contraire à une suite plus juste et pourquoi pas ... une fin heureuse...

Cette fin, Mme la Ministre, je vous laisse nous la conter, en exposant votre plan, pour ces territoires, dont vous avez la responsabilité.

Entendez-vous revenir sur ces décisions qui aggravent des déséquilibres déjà bien réels ? Et surtout, quels moyens concrets comptez-vous donner aux collectivités d’Outre-mer afin de leur permettre de poursuivre pleinement leurs missions essentielles ?